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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре сбитый пешеход и его собака от удара отлетели на 9 метров

30 января 2020 12:44
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В Самаре сбитый пешеход и его собака от удара отлетели на 9 метров
Авария произошла на улице Дыбенко.

Мужчина госпи­та­ли­зи­рован с травмой головы, а пес, по словам очевидцев, убежал с места проис­ше­ствия.

Столкновение “Приоры” с пешеходом и собакой, которую он вел на поводке, произошло вечером в среду, 29 января, у дома №98 на улице Дыбенко.

В 19 часов “Приора” двигалась со стороны улицы Карбышева, в направ­лении улицы Советской Армии. В это время мужчина с собакой переходили дорогу в неполо­женном месте, пишет СитиТраффик.

Водитель резко тормозил, но не смог остановить автомобиль, поскольку дорога была очень скользкой. Пешеход и его пес попали под колеса. Удар был такой силы, что человек и животное отлетели на 9 метров.

Мужчину госпи­та­ли­зи­ровали с травмой головы, а собака убежала с места аварии, сообщает ДТП 163 Самара.
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