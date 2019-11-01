В Самаре посреди Московского шоссе появилась женщина на коленях и с плакатом
1 ноября 2019 14:01
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В пятницу, 1 ноября, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова водители заметили пенсионерку, которая стояла на коленях посреди проезжей части. Фотографии появились в социальных сетях.
В руках у женщины плакат, текст которого шокировал очевидцев:
"Я не хочу жить. Денег не надо. Я хочу умереть".
Судя по фото она сама лезет под колеса автомобилей. Также рядом с ней находится собака. Таксу держат на поводке, питомец прижимается к хозяйке.
В комментариях жители 63 региона спорят. Что это - акционизм или попытки свести счеты с жизнью, пишет "ГТРК Самара".
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