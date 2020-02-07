В Самаре почтят память погибших сотрудников ОВД

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10 февраля 2020 года траурные мероприятия начнутся в 9:00 на Мемориальном комплексе памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга, расположенном в Самаре на ул. Куйбышева, 42.В часовне св. Александра Невского состоится молебен, после которого родные и близкие погибших, руководство ГУ МВД, официальные лица, члены Общественного совета при областном главке, ветераны МВД, сотрудники полиции возложат цветы к Вечному огню.Продолжатся траурные церемонии на кладбище «Рубежное» и «Южное», где состоится возложение цветов к мемориалам и могилам погибших сотрудников.