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В Самаре наказан виновный в столкновении пассажирских судов на воздушной подушке

12 апреля 2019 11:45
73
В Самаре наказан виновный в столкновении пассажирских судов на воздушной подушке
Причинами аварии явилась ошибку в судовождении, допущенная капитаном.

Директором ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» рассмотрено представление Куйбышевского транспортного прокурора об устранении нарушений законодательства о безопасности плавания по факту столкновения двух пассажирских судов на воздушных подушках «Хивус-6» и «Хивус-10», имевшего место на Волге 11 февраля т.г.
Суда принадлежат ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».
На момент столкновения на одном из судов «Хивус - 6» находился лишь судоводитель, а на судне «Хивус - 10» - капитан-механик и 9 пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал, однако суда получили ряд повреждений.

Проверка показала, что причинами транспортного происшествия явилась ошибку в судовождении, допущенная капитаном – механиком одного из судов, который предпринял неверные действия при расхождении судов.
В результате прокурорского вмешательства директором ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» приняты меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшем, в том числе по дополнительному инструктажу судоводителей.
Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей капитан – механик предприятия Саратовским линейным отделом Волжского УГРМН Ространснадзора привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ (нарушение правил плавания) с наложением штрафа, сообщает ведомство.

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