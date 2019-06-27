В Самаре на ул. Санфировой тушили крупный пожар
27 июня 2019 09:57
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Вечером в среду, 26 июня, в Самаре потушили крупное возгорание в Советском районе. Пожару на улице Санфировой присвоили повышенный ранг сложности, пишет 63.ру.
— Информация о возгорании поступила 26 июня в 16:39. Когда первые пожарные прибыли на место, то сараи горели на площади 100 квадратных метров. На улицу Санфировой направили дополнительные подразделения. Справиться с огнем удалось в 18:12. Площадь пожара к тому моменту была 400 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В ликвидации возгорания участвовали 60 пожарных. На борьбу с огнем отправили 14 спецмашин. Информации о пострадавших нет. Также пока неизвестно, по какой причине вспыхнул огонь. Это предстоит выяснить сотрудникам МЧС. В сараях жители окрестных домов хранили личные вещи.
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