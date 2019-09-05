В Самаре на набережной вандалы изуродовали матрешек, созданных к ЧМ
5 сентября 2019 10:04
106
Неизвестные жители города испортили матрешек, которые создавались художниками к чемпионату мира по футболу 2018.
Фигурки стоят у бассейна ЦСКА на второй очереди набережной. Каждая была расписана вручную и отражает культуру и историю стран-участниц ЧМ-2018, сборные которых играли в Самаре.
Вандалы поцарапали их, сделали многочисленные вмятины на лицах, пишет Самру.ру.
"В ближайшее время матрешки будут демонтированы и перевезены в специализированный ангар для реставрации, - рассказали в департаменте культуры города. - Жаль, что некоторые горожане так варварски отнеслись к этим красивым арт-объектам".
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
4 сентября 2019 22:29
Он коснулся шлема сотрудника ОМОНа, что причинило силовику боль. Закон
243
3 сентября 2019 22:37Военная прокуратура начала проверку после падения Су-25 в Ставрополье
Летчики катапультировались, в настоящее время спасатели продолжают их поиски. Закон
312
3 сентября 2019 19:09
Судом одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому - заключение под стражу. Закон
409
3 сентября 2019 15:15
В ходе прений прокурор попросил суд приговорить обвиняемого к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Закон
321
2 сентября 2019 14:50
При этом суд вынес родителям предупреждение о необходимости изменения своего отношения к детям. Закон
361
2 сентября 2019 12:27
Мужчина задолжал более 57 тысяч рублей. Закон
291
2 сентября 2019 12:09
Полицейские пожаловались на незаконные действия со стороны начальника в УФСБ по Самарской области. Закон
282
Происшествия
5 сентября 2019 10:23
Он во время ремонта упал в бункер. Происшествия
76
5 сентября 2019 10:04
Каждая была расписана вручную. Происшествия
104
5 сентября 2019 09:59
Площадь произрастания наркосодержащих растений составила около 1 000 квадратных метров. Происшествия
93
Криминал
4 сентября 2019 12:52
Все они жители Чапаевска. Криминал
293
3 сентября 2019 13:14
Водитель нервничал при общении с сотрудниками Госавтоинспекции. Криминал
265
3 сентября 2019 10:47
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
242
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
252
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
501
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
353
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
322
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
558
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1476
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
452
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2214
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
415
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
696
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
505
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
640
Мероприятия