В Самаре на Московском шоссе водитель врезался в дерево

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ДТП произошло накануне, 28 августа. Мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем «Фольсваген», двигался по ул. Московское шоссе со стороны ул. Гастелло с правым поворотом на прилегающую территорию, превысил допустимую скорость и наехал на дерево. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, 1976 года рождения, она была доставлена в больницу, а позже отпущена домой.