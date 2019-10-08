В Самаре изъято из продажи 156 кг санкционного спортивного питания из Европы и США

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В Самаре на территории одного из торговых центров в ходе проведения таможенного контроля должностными лицами таможни были выявлены товары, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации, а именно специализированные продукты для питания спортсменов, реализацию которых осуществлено общество с ограниченной ответственностью. Странами происхождения указанного товара являлись Польша, Венгрия, США, Великобритания, Германия, Бельгия, Испания и Канада. Количество товара составило 154 единицы общим весом 156,355 кг.«Все задержанное питание для спортсменов попадает в так называемый санкционный список. К тому же у продавца на него отсутствовало специальное подтверждение Министерства спорта Российской Федерации, подтверждающее целевое назначение данного товара для обеспечения команд сборной России», - поясняет начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров №1 (г. Самара) службы таможенного контроля после выпуска товаров №1 Самарской таможни Сергей Бибиков.Спортивное питание было изъято и уничтожено, как запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации продукция, сообщает Самарская таможня.