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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре иномарку после столкновения отбросило в столб

11 декабря 2019 12:31
78
В Самаре иномарку после столкновения отбросило в столб
Пострадал пассажир автомобиля.

ДТП произошло в Самаре 10 декабря. Водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан», двигаясь со стороны ул. Г. Димитрова в направлении ул. Алма - Атинская, не выполнил требования Правила дорожного движения уступить дорогу, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «СсангЙонг» под управлением водителя 1963 года рождения, после чего автомобиль «Ниссан» отбросило на световую опору. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Ниссан», он был госпитализирован, сообщает облМВД.
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