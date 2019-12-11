В Самаре иномарку после столкновения отбросило в столб

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ДТП произошло в Самаре 10 декабря. Водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан», двигаясь со стороны ул. Г. Димитрова в направлении ул. Алма - Атинская, не выполнил требования Правила дорожного движения уступить дорогу, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «СсангЙонг» под управлением водителя 1963 года рождения, после чего автомобиль «Ниссан» отбросило на световую опору. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Ниссан», он был госпитализирован, сообщает облМВД.