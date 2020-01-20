В Самаре иномарка сбила девушку-пешехода
20 января 2020 12:39
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ДТП произошло в Самаре 19 января.
Водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем «Субару», двигался по ул. Чекистов со стороны ул. Октябрьской в направлении ул. Краснопресненской. Во время движения допустил наезд на девушку - пешехода 1993 года рождения, которая переходила проезжую часть в не установленном для перехода месте. В результате ДТП телесные повреждения получила девушка – пешеход, она была госпитализирована, сообщает облМВД.
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