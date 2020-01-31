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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре горела пекарня

31 января 2020 10:53
90
В Самаре горела пекарня
Пламя охватило 20 кв. метров.

В четверг, 30 января в Самаре начался пожар в подсобном помещении пекарня на ул. Цеховой, 200.
Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила около 20 кв. метров.

На месте работали 18 пожарных.

Погибших и пострадавших нет, пишет Самру.ру.
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