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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре двое мужчин попали под колеса автомобиля, который ремонтировали

19 декабря 2019 14:03
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В Самаре двое мужчин попали под колеса автомобиля, который ремонтировали
Один из них попал в больницу.

В среду, 18 декабря, в Самаре пострадали двое мужчин, чинившие машину на Южном шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 22:25 33-летний водитель Hyundai Elantra ехал по Южному шоссе в сторону ул. Авроры. В пути он неправильно выбрал скоростной режим, не учел интенсивность движения и столкнулся со стоящей впереди с технической неисправностью длиннобазной "Нивой". От удара ВАЗ-21310 начал движение и наехал на двух 32-летних мужчин, находившихся перед машиной, и помогали водителю с ремонтом.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы. Один из них был отпущен домой, а второй госпитализирован, пишет Волга Ньюс.

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