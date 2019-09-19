В Самаре часть строящегося дома упала на автомобиль
19 сентября 2019 13:17
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Некоторые районы города остались без света и газа, автомобилисты в шоке от вида своих разбитых автомобилей из-за упавших деревьев, горожане с опаской ходят возле домов, в городе дорожный коллапс. Не повезло сегодня и владельцу Лада X-Ray - на его автомобиль со строящегося жилого комплекса "Пять звезд" на улице Самарской, 265 упал кусок фанеры. Итог - промятая крыша, выбитое стекло и море сожаления. Теперь владельцу русского внедорожника придется потратиться на ремонт своего автомобиля, пишет ПроГородСамара.
Фото: ДТП 163 Самара
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