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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре бродячие псы терроризируют детский сад

17 января 2020 14:00
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В Самаре бродячие псы терроризируют детский сад
Родители опасаются, что бродячие псы нападут на детей.

Жители 8 микрорайона Самары опасаются нападения стаи бродячих собак на детей. Агрессивные животные живут на площадке детского сада. О проблеме они написали в Twitter, адресовав жалобу департаменту городского хозяйства и главе Самары Елене Лапушкиной.
«Окажите, пожалуйста, содействие! На протяжении всего 2019 – начала 2020 гг. депгорхозяйства только отписки дает. Действий никаких! Опасаемся за жизни детей! Псы агрессивны, расхаживают по территории соцобъектов, кидаются. Без конца приходиться отбиваться!», – пишут жители.
По мнению горожан, точкой притяжения собак в этом районе является открытая контейнерная площадка. Они растаскивают мусор по детской площадке, кидаются на людей, защищая свою территорию, пишет ФедералПресс.

«Интересно, кто понесёт ответственность, если во время прогулки детей в саду или во время прихода – ухода в сад эти псы накинутся на детей или родителей?! Воспитатель, родитель? Второй год ДГХ не может справиться с задачей! Потом не говорите, что мы не обращались никуда!» – пишет обеспокоенная родильница.

Глава Самары взяла дело на контроль и дало поручение департаменту.
Заявки жителей на отлов бродячих псов была принята в работу.


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Комментарии


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