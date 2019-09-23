В Самаре Лада Гранта сбила молодого человека на тротуаре

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ДТП произошло в Самаре 22 сентября. 52-летний водитель (стаж вождения 22 года) управляя автомобилем «Лада Гранта» двигался по тротуару дворового проезда улицы Стара Загора, со стороны проспекта Карла Маркса в направлении улицы Стара Загора. По предварительной версии полицейских, автолюбитель сбил 26-летнего мужчину, двигавшегося по тротуару. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, сообщает облМВД.