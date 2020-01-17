В России зафиксировали первую смерть от снюса
17 января 2020 13:56
102
По его словам, которые приводит РИА Новости, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.
Брюн отметил, что государство очень быстро среагировало на эту угрозу. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ.
Снюс – некурительный бездымный табак с никотином – запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги – например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков. Содержание никотина в них порой в десять раз выше, чем в табачных изделиях.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
17 января 2020 15:09
Более 50 кг деликатеса, прилетевшего в Самарскую область из Чукотского автономного округа, было изъято. Закон
60
16 января 2020 20:31
Лайнер, следовавший из поселка Сабетта на Ямале в Москву экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Закон
298
16 января 2020 16:32
"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения". Закон
298
16 января 2020 15:06
Авторитет Александр Болькин состоит на оперучетах с начала 2000-х, но судимость получил впервые. Закон
313
15 января 2020 23:55
За время судебных тяжб участницы поменяли дислокацию: одна переехала из СИЗО в колонию, другая, наоборот, вышла на свободу. Закон
304
15 января 2020 23:38
Машина сломалась, когда мужчина вез свою жену в роддом. Закон
306
15 января 2020 18:44
Из-за серьёзного ранения одного из братьев долгое время не могли допросить, чтобы восстановить реальную картину трагедии. Закон
344
Происшествия
17 января 2020 14:00
Родители опасаются, что бродячие псы нападут на детей. Происшествия
107
17 января 2020 13:56
Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Происшествия
101
17 января 2020 12:57
Прямо в опорном пункте он избил сотрудника правоохранительных органов. Происшествия
105
Криминал
17 января 2020 13:25
Он, проникая в жилище, знал об отсутствии хозяев в квартире и доме. Криминал
100
17 января 2020 12:27
Теперь взяткодателю грозит большой срок. Криминал
111
16 января 2020 11:01
Ее задержали в Тольятти. Криминал
184
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1530
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
528
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1386
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1148
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
740
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1660
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
765
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1198
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1302
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1528
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2614
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3168
Мероприятия