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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В России впервые осужден владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров

20 декабря 2019 09:59
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В России впервые осужден владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров
Как стало известно, в суд на него подал правообладатель.

В России впервые был осужден владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника расследования – международную компании в сфере кибербезопасности Group-IB.

Как стало известно, в суд на него подал правообладатель.

Отмечается, что владельцу сети дали условный срок. По имеющейся информации, приговор вынес Красногорский городской суд Московской области. Обвиняемого осудили по статье «нарушение авторских и смежных прав».

Фото: pixabay.com

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