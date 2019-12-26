В Приморье маленький брат случайно застрелил сестру
26 декабря 2019 13:25
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Инцидент произошёл 25 декабря. Мальчик из оставленного без присмотра взрослых ружья во время игры случайно застрелил младшую сестру. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь Следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительной информации, ребёнок получил доступ к оружию и, играя с ним, случайно спустил курок.
О каких-либо подробностях происшествия не сообщается.
Расследование уголовного дела продолжается, пишет Лайф.
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