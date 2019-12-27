В Новокуйбышевске продали конфеты с червями
27 декабря 2019 14:03
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В конфетах, приобретённых в одном из магазинов Новокуйбышевска местной жительницей, оказались черви, сообщает НСК63.
Конфеты, стоимостью 195 рублей, были куплены для ребёнка как новогодний подарок от Деда Мороза. Хорошо, что перед визитом сказочного персонажа родители развернули конфеты и увидели начинку, кишащую червями.
Покупательница принесла червивые сладости в магазин, где они были приобретены и отдала их продавцам. работники торговли извинились перед женщиной и возвратили её деньги, пишет АиФ Самара.
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