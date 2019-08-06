В Новокуйбышевске нарушили авторские права на 2 млн рублей

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В отдел МВД России по городу Новокуйбышевску обратился житель Самары и сообщил, что в сети Интернет обнаружил объявление о продаже программы для трехмерного проектирования по цене, которая не соответствует лицензионному программному обеспечению.Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Новокуйбышевску провели «проверочную закупку». В ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый, ранее не судимый житель Самары 1988 года рождения. У которого на флеш-карте, для реализации находилось контрафактное программное обеспечение. Ущерб от действий подозреваемого составил более 2 млн рублей.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемый признал свою вину. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы.