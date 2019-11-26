В Новокуйбышевске молодой водитель перевернул машину в кювет и врезался в забор
26 ноября 2019 12:28
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ДТП произошло 25 ноября в Новокуйбышевске. Молодой человек 2001 года рождения, управляя автомобилем «Форд», следовал в п. Маяк по ул. Дорожная со стороны ул. Ленина в направлении ул. Свердлова. Во время движения он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего допустил съезд с дороги в кювет, с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие (металлический забор). В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля, все они были госпитализированы, сообщает облМВД.
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