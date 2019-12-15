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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Непале автобус с паломниками упал в пропасть, 13 человек погибли

15 декабря 2019 13:34
89
В Непале автобус с паломниками упал в пропасть, 13 человек погибли
Правоохранители не исключают, что число жертв может возрасти.

По меньшей мере 13 человек погибли после того, как в горах непальского района Синдхупалчок автобус с паломниками упал в пропасть с высоты 500 метров. О трагическом инциденте сообщает издание Himalayan Times.

В полиции журналистам рассказали, что водитель автобуса не справился с управлением на участке горной дороги и сорвался в пропасть. В салоне вместе с ним ехали паломники из индуистского храма в Калинчоуке. Правоохранители не исключают, что число жертв может возрасти.

В настоящий момент спасатели и местные жители вызволяют пострадавших, чтобы доставить их в медучреждения. Личности погибших устанавливаются, пишет Лайф.

Фото pixabay.com
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