В Красноярском районе легковушка врезалась в грузовик
11 ноября 2019 11:50
116
ДТП произошло в 19:25 в воскресенье, 10 ноября в Красноярском районе. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь со стороны г. Уфа в направлении г. Самара, при съезде на дорогу для объезда ремонтируемого моста, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «ВАЗ-2114», она была госпитализирована, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
10 ноября 2019 14:23
Адвокат Александр Почуев сообщал РИА Новости, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. Закон
359
9 ноября 2019 20:54
Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева. Закон
477
9 ноября 2019 16:09
Вихарева задержали 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях. Закон
501
8 ноября 2019 15:54
В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят из торгового оборота. Закон
379
8 ноября 2019 15:28
Подозреваемый неоднократно получал взятки, на общую сумму не менее 300 тысяч рублей, от предпринимателя за незаконное бездействие в пользу взяткодателя. Закон
381
8 ноября 2019 14:59
Санаторий «Поволжье» — многопрофильный бальнеоклиматический санаторий, расположенный в лесопарковой зоне на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской... Закон
370
7 ноября 2019 21:51
Уголовное дело направлено в федеральный суд Советского района города Самары для рассмотрения по существу. Закон
558
Происшествия
11 ноября 2019 13:45
Она 6 ноября ушла из дома и пропала. Происшествия
77
11 ноября 2019 13:36
Сейчас изучают записи инцидента с видеокамер. Происшествия
69
11 ноября 2019 13:33
Предмет привез к автомойке таксист в багажнике. Происшествия
85
Криминал
11 ноября 2019 09:56
Ее убедили вложиться в брокерскую площадку TrustFX, но что-то пошло не так. Криминал
142
11 ноября 2019 09:21
Деньги она получила на второго ребенка. Криминал
141
10 ноября 2019 12:30
Затем он взял пакет молока и лимонад, оплатил на кассе и ушел. Криминал
368
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
478
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
612
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
437
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
316
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
389
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
524
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
402
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1436
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2038
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1390
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1688
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1862
Мероприятия