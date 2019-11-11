В Красноярском районе легковушка врезалась в грузовик

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ДТП произошло в 19:25 в воскресенье, 10 ноября в Красноярском районе. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь со стороны г. Уфа в направлении г. Самара, при съезде на дорогу для объезда ремонтируемого моста, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «ВАЗ-2114», она была госпитализирована, сообщает облМВД.