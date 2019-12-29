В Клявлинском районе машина перевернулась в кювет, погибли двое

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Вечером 28 декабря поступило сообщение о ДТП по адресу: м.р. Клявлинский, а/д Клявлино - Шентала, 7 км.По прибытии на место пожарных подразделений установлено, что произошло опрокидывание в кювет легкового автомобиля.В результате ДТП погибло 2 человека, пострадало 2 человека (госпитализированы в медицинские учреждения).К ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения (в составе 4 человек личного состава и 1 единица техники).Проводились аварийно-спасательные работы.Причина ДТП устанавливается, сообщает облМЧС.