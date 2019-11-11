В Челно-Вершинах ищут пропавшую женщину

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Сотрудниками полиции разыскивается жительница села Челно-Вершины Давидюк Людмила Петровна, 10.02.1955 года рождения, проживающая по адресу: Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 30, которая 6 ноября 2019 года около 17.00 час. вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.Приметы без вести пропавшей: женщина, на вид 60-65 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие, носит очки, на лице три большие родинки с левой стороны около рта и одна большая родинка с правой стороны над бровью.Была одета в куртку красного цвета, шапку бордового цвета, зимние сапоги черного цвета и брюки черного цвета. При себе имеет сотовый телефон, который на данный момент отключен, документов при себе нет.Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по розыску без вести пропавшей: осмотрено место проживания, установлены и опрошены очевидцы, изъяты документы. Ориентировки с описанием примет без вести пропавшей направлены в отделы внутренних дел области и ближайших регионов, проводится работа в медицинских, религиозных и социальных организациях.Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам: 8 (84651) 228-02 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.