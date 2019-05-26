В Борском районе мужчина незаконно ловил рыбу сетями
26 мая 2019 11:43
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Правоохранителями проводилась отработка Кутулукского водохранилища Борского района. В ходе данного мероприятия был выявлен факт незаконной добычи рыбы на территории водохранилища одним из жителей района.
По данным сотрудников полиции, злоумышленник осуществлял незаконный лов рыбы запрещенными орудиями лова – тремя рыболовными сетями. Стражами правопорядка у правонарушителя были изъяты 56 экземпляров рыбы пород: лещ, карась и линь.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Сотрудники полиции напоминают любителям незаконной рыбалки о том, что наказание за совершение подобных противоправных деяний предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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