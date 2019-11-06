В Безенчуке Госавтоинспекторы задержали водителя, повторно севшего за руль пьяным

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Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району в ходе патрулирования на улице Чапаева поселка Безенчук заметили автомобиль ВАЗ 219010. Транспортное средство постоянно меняло скорость и виляло по дороге.Инспекторы ДПС остановили автомобиль. В ходе общения стражи правопорядка заметили у водителя признаки опьянения. Полицейские предложили пройти ему медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Исследование установило факт наличия алкоголя в крови автолюбителя.Мужчина пояснил, что едет из кафе, где употреблял спиртное. Он рассчитывал, что доедет домой, не встретив сотрудников Госавтоинспекции.Установлено, что нарушитель - местный житель 1972 года рождения ранее судимый за управление транспортом в состоянии опьянения, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.