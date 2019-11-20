Utair оштрафовали за голодных детей на борту
20 ноября 2019 12:36
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Авиакомпания Utair попыталась оспорить в суде штраф, назначенный Роспотребнадзором Югры за оказание услуг ненадлежащего качества, однако апелляционный суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Таким образом ведомству удалось отстоять интересы детей, которых авиаперевозчик не обеспечил питанием во время более чем трехчасового перелета.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Группа детей летела в санаторий по маршруту из Красноярска в Москву, а оттуда в Минеральные Воды. Питание авиакомпания Utair детям в этом перелете не предоставила, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Югре.
Руководствуясь тем, что перелеты в каждую сторону осуществлялись более трех часов, прокуратура нашла в действиях авиаперевозчика нарушение закона о правах потребителей. Ситуацию усугубила информация о том, что дети направлялись на лечение из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Компании Utair выдвинули обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества. Наказывается подобное нарушение штрафом от 20 до 30 тысяч для юридических лиц.
Материалы были направлены в Роспотребнадзор по Югре. Ведомство постановило оштрафовать компанию, однако авиаперевозчика такая ситуация не устроила, и он обратился в апелляционный суд. В процессе разбирательства решение ведомства было признано законным и авиакомпанию обязали выплатить штраф, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com
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