Трое кинельцев стали жертвами мошенника.

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В начале июня 2019 года в Дежурную часть МО МВД России «Кинельский» обратились трое граждан с заявлениями о том, что стали жертвами мошенника.Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник распространял объявления о продаже покрышек на все виды колёсного транспорта. Стоимость составляла от 5 000 до 20 000 рублей за один комплект в зависимости от модификации. Когда ему звонили потенциальные покупатели, подозреваемый просил внести предоплату на расчетный счет принадлежащей ему банковской карты в размере 3 000 рублей с обязательством доставить товар на дом, но в дальнейшем на телефонные звонки не отвечал, автопокрышки покупатели так и не получили.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что к данным преступлениям причастен безработный, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления житель г. Кинель 1993 года рождения. Задержанный пояснил, что на преступления его толкнуло трудное финансовое положение, и деньги он тратил на личные нуждыю.Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает облМВД.