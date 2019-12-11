Тольяттинка оплатила долг по штрафам, чтобы не увеличить его в несколько раз
11 декабря 2019 13:57
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Жительница Самарской области оплатила долги по штрафам Госавтоинспекции, только после предупреждения судебных приставов о последствиях не погашения задолженности.
За нарушение правил дорожного движения жительница г. Тольятти оштрафована сотрудниками Госавтоинспекции 43 раза. Общий долг женщины по неоплаченным штрафам составил свыше 38 тысяч рублей. В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти в отношении гражданки У. возбуждено 43 исполнительных производства.
В рамках исполнительного производства должнице были вручены требования о погашении задолженности в пятидневный срок. Гражданка У. была предупреждена, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении нее будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Также в рамках каждого исполнительного производства судебным приставом-исполнителем будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, что увеличит сумму ее задолженности на 43 тысячи рублей.
Не желая усугублять ситуацию, гражданка У. погасил задолженность в пятидневный срок и предоставила квитанции в Службу судебных приставов. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
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