Сызранский рыбак обнаружил подо льдом нечто странное
30 ноября 2019 11:40
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Недавно житель Сызрани выложил в рыбацкое сообщество пост о необычной находке, которую он увидел подо льдом.
По словам мужчины он отправился на ловлю в район совхоза "Комсомолец" и под замёрзшей водой увидел что-то странное.
⁃ Нашёл какой-то "топляк". Из-за толстого льда не смог разглядеть, что это такое, - отметил рыбак.
Сызранец, предположил, что это может быть кусок затонувшей лодки или металлическая бочка. Добавим, что пользователи сети также не смогли предположить, что же затаилось в воде, пишет "Губерния".
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