Сызранка оплатила долг перед государством, испугавшись другого вида наказания

242

На основании решения суда в отделе судебных приставов № 2 г. Сызрани было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки Н. уголовного штрафа в размере 20 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства было установлено, что должница по адресу указанному в исполнительном документе зарегистрирована, но не проживает. Женщина была объявлена в розыск.В ходе проведения разыскных мероприятий работниками Службы установлено ее фактическое место жительства. Судебным приставом-исполнителем был совершен выход по месту нахождения должницы. Здесь женщине было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также сделано предупреждение о последствиях уклонения от уплаты имеющейся у нее задолженности.Несмотря на предупреждения, гражданка Н. не исполнила своих обязательств и штраф не погасила. В связи с этим работниками Службы в адрес суда было направлено представление о замене должнице штрафа другим видом наказания.Узнав об этом, гражданка Н. полностью погасила задолженность в размере 20 тысяч рублей.