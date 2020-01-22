Сотрудники Росгвардии задержали самарца, который скрывался от суда в Сызрани

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Находившегося в федеральном розыске мужчину задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрань. Следовавшие по улице Астраханской стражи правопорядка обратили внимание на гражданина, внешность которого совпадала с полученной ранее ориентировкой на злоумышленника, ворующего автомагнитолы из автомобилей.Патрульные остановили мужчину. Установив его личность, Росгвардейцы выяснили, что житель Самары 1980 года рождения находится в федеральном розыске. В розыск его объявили сотрудники одного из самарских городских отделов полиции – житель областного центра, имевший статус подсудимого, скрылся от суда.Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.