Сотрудники Росгвардии задержали самарца, который скрывался от суда в Сызрани
22 января 2020 10:11
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Находившегося в федеральном розыске мужчину задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрань. Следовавшие по улице Астраханской стражи правопорядка обратили внимание на гражданина, внешность которого совпадала с полученной ранее ориентировкой на злоумышленника, ворующего автомагнитолы из автомобилей.
Патрульные остановили мужчину. Установив его личность, Росгвардейцы выяснили, что житель Самары 1980 года рождения находится в федеральном розыске. В розыск его объявили сотрудники одного из самарских городских отделов полиции – житель областного центра, имевший статус подсудимого, скрылся от суда.
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.
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