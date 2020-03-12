Скотомогильник с сибирской язвой нашли в Самарской области
12 марта 2020 12:15
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Этот скотомогильник безхозяйный, и от него до населенного пункта всего 1,5 км. Здесь захоронен скот, павший от сибирской язвы, споры которой остаются жизнеспособными в почве в течение нескольких столетий.
Если не соблюдать санитарные нормы содержания такого места, то споры могут быть вынесены на поверхность. А нормы эти не соблюдались.
Как установили в 2019 году сотрудники Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, скотомогильник не был огорожен, как положено, глухим забором высотой 2 метра, который не давал бы проникнуть на его территорию людям и животным, табличек с надписью “Сибирская язва” также не было.
Прокуратура внесла в адрес главы департамента ветеринарии Самарской области представление об устранении выявленных нарушений, но оно осталось без внимания.
Тогда прокуроры направили в суд исковое заявление об обязании правительства Самарской области принять необходимые меры в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.
Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме. Более того, к настоящему моменту, как сообщает природоохранный надзорный орган, решение суда исполнено.
Скотомогильник с сибирской язвой у села Дергачи огорожен и приведён в соответствие с ветеринарно-санитарными и санитарно-эпидемиологическими правилами. На это было израсходовано 1,3 млн рублей.
Тем временем, согласно обследованию мест захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, проведенному в 2019 году специалистами регионального Управления Россельхознадзора, на территории Самарской области только 7 из 337 скотомогильников соответствуют санитарным требованиям. Из этого числа 3 скотомогильника. Из них 3 — сибиреязвенных, пишет СитиТраффик.
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