Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся с птицами при взлёте из Москвы
27 сентября 2019 12:52
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Самолёт А-319 компании "Уральские авиалинии" столкнулся со стаей птиц при взлёте из аэропорта Домодедово. Об этом сообщает Пятый канал.
Инцидент произошёл около 10 утра в четверг, 26 сентября. Капитан принял решение продолжить полёт в пункт назначения — Екатеринбург. Специалисты обследовали лайнер при приземлении и нашли следы столкновения с птицами в области лобового и бокового стекла второго пилота, пишет Лайф.
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