Самарские приставы вернули гражданам зарплату, которые им задолжал работодатель

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В отделе судебных приставов Кинельского района Самарской области было возбуждено 100 исполнительных производств о взыскании заработной платы в отношении предприятия на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Руководство предприятия на протяжении длительного времени задерживало заработную плату своим сотрудникам.В рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители предупредили руководителя предприятия о необходимости своевременного погашения задолженности и грозящей ему уголовной ответственности, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2-х лет.В результате принятых мер работникам Службы задолженность по заработной плате была полностью погашена.Всего по итогам работы Управления ФССП России по Самарской области за 8 месяцев 2019 года окончено свыше 2,5 тысяч исполнительных производств на сумму более 77 миллионов рублей. Частично погашена задолженность на общую сумму в почти 15 миллионов рублей по более чем 2 тысячам исполнительных производств.