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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарские огнеборцы по тревоге выезжали к ТЦ "Самолет"

25 ноября 2019 12:23
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Самарские огнеборцы по тревоге выезжали к ТЦ Самолет
Там сработала пожарная сигнализация

Сегодня утром, 25 ноября в 9.40 на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре «Самолет», который находится по адресу Московское шоссе, 185а. Спасатели незамедлительно выехали на вызов по повышенному рангу вызова — Пожар №2. Прибыв на место сотрудники МЧС не обнаружили возгорания. Как выяснилось, тревога сработала при проведении плановых работ по обслуживанию аварийной пожарной сигнализации. Как пояснили в пресс-службе МЧС России по Самарской области, эвакуация в торговом центре не проводилась, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии



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