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Раненые при взрыве на заводе в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей

2 июня 2019 10:14
132
Раненые при взрыве на заводе в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, из областного бюджета на эти цели выделено 100 тысяч рублей, из бюджета города – еще по 50 тысяч.

С территории предприятия были эвакуированы 28 человек, – уточнил губернатор. Накануне на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила, пострадали 85 человек. Из них с травмами средней тяжести и в тяжелом состоянии – 16 человек. Один – в тяжелом состоянии. Угрозы жизни и здоровью этих жителей нет. Он добавил, что жителям домов, где выбило стекла, нужно обращаться по телефону "112". Коммерческие организации и объекты бизнеса, которые также пострадали, также могут рассчитывать на возмещение ущерба, передает Радио Маяк.


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