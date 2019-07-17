Прокурор Большечерниговского района попросил заблокировать доступ к сайтам о продаже дипломов

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Прокуратурой Большечерниговского района проведена проверка исполнения законодательства Российской Федерации об образовании.В результате проведенной проверки выявлены сайты, содержащие информацию о возможности оформления и получения документов о среднем, высшем образовании, среднем профессиональном образовании за денежное вознаграждение без прохождения установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» обязательных процедур поступления в аккредитованное образовательное учреждение, обучения, прохождения итоговых аттестаций, сдачи государственных экзаменов по результатам обучения.Прокурор Большечерниговского района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.Дело находится на рассмотрении суда, сообщает облпрокуратура.Фото: pixabay.com