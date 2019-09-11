Посол назвал число умерших в 2019 году на отдыхе в Турции россиян
11 сентября 2019 12:08
105
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что 88 россиян скончались в Турции с начала туристического сезона в 2019 году, что связано с ростом турпотока из РФ.
По его словам, также было зафиксировано порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов указал, что в 2018 году Турцию посетили около 6 млн россиян, тогда как в нынешнем, согласно прогнозу, этот показатель вырастет.
Он подчеркнул, что российские и турецкие ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности туристов, пресечения возникновения несчастных случаев.
Дипломат выразил надежду, что совместными усилиями удастся «переломить негативную тенденцию». При этом причины происходящего он назвал самыми банальными.
«Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, — сказал Ерхов «РИА Новости». — Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое».
Он также отметил, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с туристами, и призвал соблюдать правила дорожного движения.
Посол напомнил, что «употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких».
Россияне в 2019 году установили рекорд по посещаемости Турции и заняли первое место по числу иностранных прибытий. С января по июнь Турцию посетили более 2,7 млн российских туристов. Эти показатели на 13,9% больше, чем в первом полугодии 2018 года.
30 июля директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, комментируя летальные исходы в Турции с участием россиян, в числе прочих причин назвал «экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают», пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 сентября 2019 10:52
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности. Закон
118
10 сентября 2019 13:23
Кадровый голод был предсказуем: часть судей облсуда перешли в недавно созданный 6-й Кассационный суд, возглавляемый Александром Ефановым. Закон
326
9 сентября 2019 19:39
Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. Закон
216
9 сентября 2019 15:35
Возбуждено уголовное дело. Закон
306
5 сентября 2019 23:43
10 августа Котов был на несогласованной акции в центре Москвы и игнорировал законные требования сотрудников полиции. Закон
294
5 сентября 2019 16:00
Его заподозрили в экономическом шпионаже, пишет «Фонтанка». Закон
429
4 сентября 2019 22:29
Он коснулся шлема сотрудника ОМОНа, что причинило силовику боль. Закон
318
Происшествия
11 сентября 2019 15:12
Андрей Палькин в последний раз выходил на связь с родными неделю назад, с тех пор никто не знает, где он. Происшествия
72
11 сентября 2019 13:39
Иномарка-легковушка столкнулась с автовозом в составе полуприцепа. Происшествия
85
11 сентября 2019 13:23
Пострадавшие озвучили свои требования к компании. Происшествия
85
Криминал
11 сентября 2019 09:45
Приговор вступил в законную силу. Криминал
126
11 сентября 2019 09:39
.Они похищали золотые изделия у жительниц города. Криминал
149
10 сентября 2019 14:02
Имущество, переданное по фиктивному договору, оценено на сумму свыше 13 миллионов рублей. Криминал
262
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
373
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
237
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
748
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
300
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
548
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
383
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
623
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
861
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1042
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
511
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2265
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
449
Мероприятия