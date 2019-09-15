Под Сызранью утонул автомобиль, пока его хозяин рыбачил
15 сентября 2019 11:29
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Рыбак оставил свою легковушку на берегу, на склоне реки, а сам отправился на острова.
Примерно в 3 часа ночи машина, по неизвестной пока причине, тронулась с места и отправилась «плавать» в Волгу. Да так, что ушла от берега на расстояние в 6 метров. Автомобиль застрял на глубине 1 метр, уйдя под воду по самую крышу.
На месте работали сотрудники отдела полиции МУ МВД России «Сызранское» № 34. Спасать никого не пришлось. Машина, к счастью, была пуста.
Владельца установили по госномеру. Он спокойно рыбачил и даже не подозревал, на какое приключение способен его автомобиль, пишет tvsamara.ru.
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