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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Почти 2 миллиона рублей придется заплатить «коллекторам» в Самарской области

20 декабря 2019 11:11
118
Почти 2 миллиона рублей придется заплатить «коллекторам» в Самарской области
Приставы составили 59 протоколов об административном правонарушении.

За 11 месяцев 2019 года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления поступило 840 жалоб граждан на действия «коллекторских» агентств, в результате чего проведена 41 внеплановая проверка данных организаций.
В результате должностными лицами Управления составлено 59 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», из которых 47 рассмотрено судами г. Самары и Самарской области. Общая сумма административных штрафов составила 1 миллион 974 тысячи рублей.

Столкнувшись с проблемой взаимодействия с «коллекторами», жители региона всегда могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. Отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления, рассмотрит обращение и примет соответствующие меры, чтобы защитить права и законные интересы граждан региона.
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