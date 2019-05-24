Около Тольятти мужчина погиб под колесами автобуса

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Еще одно ДТП произошло в Ставропольском районе в 18 часов. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автобуса ГАЗ-322132, под управлением водителя мужчины 1979 года рождения, двигаясь по автодороге Тольятти-Ташелка со стороны г. Тольятти в направлении с. Ташелка в пути следования на 26км данной автодороги допустил наезд на пешехода – мужчину 1962 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.