Несколько районов Сызрани завалило градом
21 сентября 2019 11:36
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В пятницу 20 сентября на Сызрань обрушился сильный град. Фото ледяных осадков в редакцию КТВ-ЛУЧ прислали очевидцы. Град размером с горох был замечен в центре Сызрани, в поселке Западный и в районе 78-й центральной инженерной базы.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что предстоящие выходные обещают быть ненастными и достаточно холодными. Прогнозируется небольшой дождь, а в ночь на понедельник возможны осадки в виде мокрого снега и порывистый ветер.
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