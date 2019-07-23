Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
23 июля 2019 10:55
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Причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, где погиб ребенок, могла стать неисправность обогревателя, сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 23 июля.
«Многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, в обогревателе могла быть неисправность, приведшая к пожару», — приводит его слова ТАСС.
Собеседник агентства не исключил, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются, добавил он.
Пожар в палаточном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где находились 189 детей, произошел 22 июля. Сгорели 20 палаток из 26, площадь возгорания составила 240 кв. В правоохранительных органах сообщили, что работники турбазы пытались потушить пламя своими силами и поздно вызвали пожарных, пишут "Известия".
Родители уже забрали около 80 детей, а тех, кто остался в лагере, разместили в домиках базы отдыха. Погиб один ребенок и еще четыре получили травмы, трое находятся в реанимации. По словам губернатора края Сергея Фургала, трое находятся в коме, а еще один поступил в Комсомольск в детскую больницу с отравлением угарным газом, его состояние оценивается как среднее.
Что касается погибшей девочки, то во вторник, 23 июля, она должна была отметить свой 11-й день рождения, уточнил зампредседателя правительства региона Анатолий Литвинчук. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Известно, что в прошлом году в лагере проходила плановая проверка, которая выявила нарушения: на путях эвакуации не было освещения, часть детей жила в деревянных пристройках. Позже Фургал заявил, что сгоревший палаточный городок вовсе был нелегальным и никто не знал о его существовании, пишет «Газета.ру».
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