Названа причина пожара с двумя погибшими в Сызрани
16 декабря 2019 13:48
145
Как сообщили корреспонденту портала ProGorodSamara.ru в ГУ МЧС по Самарской области, предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.
- Точная причина трагедии будет названа позже, - пояснили в областном управлении МЧС.
Напомним, 14 декабря, в Сызрани, около половины первого ночи на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании жилого дома №152 по улице Советской. На место сразу же выехали сотрудники МЧС. На месте выяснилось, что возгорание случилось в частном доме, площадь пожара составила 40 квадратных метров. В огне погибли двое — мужчина 1958 года рождения и женщина, личность которой пока не установили. В ликвидации участвовали 52 человека и 17 единиц пожарной техники.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 декабря 2019 16:48
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев. Закон
101
13 декабря 2019 22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя. Закон
532
13 декабря 2019 21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах. Закон
558
13 декабря 2019 20:50
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела. Закон
549
12 декабря 2019 18:33
Полиции предстоит установить личность человека, обещавшего расправиться с ребёнком. Закон
404
12 декабря 2019 15:50
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, нанес своей беременной жене несколько ударов ножом. Закон
333
12 декабря 2019 15:10
Сегодня Куйбышевский райсуд Самары рассмотрит ходатайство Сергея Рубакова об изменении категории преступления на менее тяжкое Закон
1059
Происшествия
16 декабря 2019 15:28
В настоящее время один из злоумышленников задержан, ему может грозить до семи лет тюрьмы. Происшествия
124
16 декабря 2019 14:02
В преддверии новогодних праздников в лесах возрастает угроза незаконной рубки хвойных насаждений. Происшествия
136
16 декабря 2019 13:54
Пострадали оба водителя автомобилей. Происшествия
148
Криминал
16 декабря 2019 13:58
Речь идет о взятке за автомойку. Криминал
173
16 декабря 2019 11:18
При помощи оборудования рельсы распиливались на куски, а затем при помощи погрузчика складировались для последующей перевозки в пункт приема лома металла. Криминал
179
16 декабря 2019 10:12
Пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан. Криминал
146
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
342
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
327
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
798
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
659
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
594
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
926
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
318
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
591
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
637
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
877
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2073
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2570
Мероприятия