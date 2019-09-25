На ул. Промышленности в Самаре из грузовика вывалились газовые баллоны
25 сентября 2019 10:00
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Баллоны перевозили в кузове в двух специальных клетках для транспортировки
Во вторник, 24 сентября, на пересечении Аэродромной и Промышленности произошел дорожный инцидент с участием грузовой «Газели». Машина, перевозившая газовые баллоны, поворачивала с Аэродромной на Промышленности.
— Видимо, водитель проезжал по кольцу и не рассчитал угол поворота: грузовик накренился вправо, баллоны высыпались из кузова. Как они не взорвались, непонятно. Возможно, были незаправленные, — поделились с 63.RU своими наблюдениями очевидцы.
Фото: Евгений Щекин
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