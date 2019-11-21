На ул. Молодогвардейской в Самаре обнаружена концентрация газа в газовом колодце
21 ноября 2019 12:48
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При плановом обходе газопровода по ул. Молодогвардейской специалистами ООО «СВГК» обнаружена концентрация газа в газовом колодце. При проведении контрольных измерений бригадой аварийной службы зафиксировано ее повышение. Поэтому руководством межрайгаз «Самара» было принято решение об отключении дефектного участка подземного газопровода для оперативной замены компенсатора.
20 ноября было временно приостановлено газоснабжение 12-ти многоквартирных и 20-ти частных домов по ул. Молодогвардейской 207 - 217, Галактионовской 237 - 279, Садовой 232 - 270 и Чкалова 18 - 28.
Совместными силами отделения СЭГХ-3 и аварийной службой ООО «СВГК» уже произведена замена дефектного участка газопровода. В связи с поздним временем окончания работ пуск газа начат утром 21 ноября. Планируется, что до конца рабочего дня газоснабжение будет восстановлено в полном объеме.
Причины инцидента устанавливаются, пишет пресс-служба СВГК/
Фото pixabay.com
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