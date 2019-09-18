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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На трассе в Самарской области неизвестный насмерть сбил мужчину и уехал

18 сентября 2019 14:01
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На трассе в Самарской области неизвестный насмерть сбил мужчину и уехал
Полицейские объявили водителя неустановленной машины в розыск и надеются на помощь очевидцев.

Сегодня, в среду 18 сентября, в Самарской области произошло смертельное ДТП. Предположительно, в период с двух до трех ночи, на 87 километре трассы "Самара-Ульяновск" насмерть был сбит 40-летний мужчина.

- Его сбили напротив кафе "Малинка" в Красноярском районе рядом с селом Калиновка. На месте работают сотрудники ГАИ. Говорят, что сбила мужчину иномарку, - рассказали "КП-Самара" местные жители.

В полиции информацию подтвердили. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас силовики разыскивают неизвестного автолюбителя. Всех очевидцев просят обращаться по телефонам 8(84657) 21275 или 112, 02.


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