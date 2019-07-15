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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На пляже санатория в Самаре утонул мужчина

15 июля 2019 09:54
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На пляже санатория в Самаре утонул мужчина
Тело погибшего было обнаружено в 12 метрах от берега.

Спасателям поисково-спасательного подразделения «КАТЭК» поступило сообщение от очевидцев, что на пляже санатория «Волга» на 7-ой просеке Промышленного района 14 июля утонул мужчина 1976 года рождения.

В 11:37 дежурная смена спасателей ПСП «КАТЭК» на задержке дыхания начали поиск утонувшего в указанном квадрате.

В 12:00 тело погибшего мужчины было обнаружено в 12 метрах от берега на глубине 2,5 метра, сообщает ПСС по Самарской области.

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